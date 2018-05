Potrivit sursei citate, maşina din imagini aparţine şefei secţiei de Nefrologie, profesorul Mihaela Bălgrădean. În fotografii se vede cum infirmierele şi asistentele dau cu apă pe o maşină, lucruiesc bine şi fac curat chiar şi în interiorul autovehiculului. Contactată de tolo.ro, medicul Mihaela Bălgrădean a precizat că le mai roagă pe infirmiere să-i spele geamurile maşinii pe motiv că nu are timp să îşi ducă autoturismul la spălătorie. „Ştiţi, acolo unde locuiesc eu, îmi las, de obicei, maşina sub nişte copaci. Mai cad lucruri… Cum vin la muncă de dimineaţă, de la 7, nu am timp să îmi spăl geamurile. Aşa că le rog pe infirmiere să... citeste mai mult

