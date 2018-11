Infirmeria lui Juventus se umple, pe "modelul" FCSB | FOTO

Mijlocaşul de 31 de ani, Sami Khedira, s-a accidentat în timpul antrenamentelor susţinute sâmbătă, 17 noiembrie, la centrul sportiv de la Continassa din Torino.

"La antrenament, Sami Khedira a suferit o entorsă la glezna stângă. A început deja recuperarea, iar starea lui de sănătate va fi controlată zilnic", s-a arătat în comunicatul oficial publicat de clubul Juventus, care a mai notat: "Prezenţa lui la meciul cu echipa SPAL este pusă sub semnul întrebării".

#Juventus injury situation: #Khedira with a new setback, #Pjanic injured with Bosnia https://t.co/M72UcOdYBJ pic.twitter.com/r21FC5sxvm

