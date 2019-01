Un caz de o gravitate extremă a atras atenția autorităților din Johnson City, Tennessee. O mamă adolescentă a fost reținută după ce s-a descoperit că și-a închis bebelușul de nici un an într-un congelator aflat în curtea locuinței.

Episodul a fost dezvăluit de câțiva vecini, care au sesizat ceva neobișnuit la tânără: „Se plimba în mod nefiresc purtând un copilaș în brațe. Studia atentă congelatorul aruncat în curte și deschidea ușile. La câteva zile distanță am auzit un scâncet de copil și am anunțat autoritățile”, a vorbit... citeste mai mult

