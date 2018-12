Micuțul provine dintr-o familie dezorganizată din comuna Blândești. Reprezentanții DGASPC au fost sesizați de către o altă familie care s-a dus le ofere mai multe ajutoare.



Bebelușul a fost găsit flămând și plin de insecte.





„Colegii mei de la Complexul de Servicii l-au dus pe copil la spital pentru că l-au găsit în casă de condiții de nedescris. Era aproape înghețat, flămând, slăbit și cu suspiciune de purici, de păduchi. Familia mai are un copil în vârstă de 10 ani și un altul de 18 ani. Cel de 18 ani avea chipurile grijă de ceilalți mai mici. Mama era plecată la tăiat porcul, nu se știe care și tata are ordine de restricție, deci nu are voie să se apropie... citeste mai mult

acum 57 min. in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Botosaneanul in