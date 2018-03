Infiintarea unei firme in 2018: Pasii care trebuie parcursi si noutatile legislative In anul 2018, procedura de infiintare a societatilor comerciale a cunoscut o simplificare pe doua planuri: in primul rand, pasii care trebuie urmati sunt mai putini si mult mai usor de efectuat, in timp ce au fost eliminate si cateva taxe ce se percepeau pentru aceasta procedura. Semnalul din piata a fost dat imediat de catre antreprenori, ce au infiintat mai multe firme aproximativ 10.000 de entitati juridice in prima luna a anului.

