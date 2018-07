Infernul din Grecia: Un caine si-a regasit stapanii!

Un caine cu blana parlita de foc stand incolacit pe o piatra in mare in zona statiunii Mati din Grecia: fotografia a devenit simbolul incendiilor devastatoare care au curmat viata a cel putin 82 de oameni, ranind alte peste 170 de persoane, relateaza Daily Mail.



Speriat de flacarile din jurul lui, animalul a sarit in apa, inotand pana la petecul de stanca, aflata la o distanta sigura de focul nimicitor. Acolo a fost observat de un fotograf care a facut cainele renumit.

Organizatii pentru protectia animalelor, care au salvat catelul

