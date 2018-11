Suporterii Stelei Roşii Belgrad sunt conoscuţi pentru fanatismul cu care îşi încurajează favoriţii, iar marţi seară au avut ocazia să se facă auziţi la nivel mondial. Duelul de gală cu Liverpool a făcut ca fanii să ia cu asalt Maracana sârbilor, care au ocupat până la refuz arena. Sârbii au început tare încă de la ieşirea formaţiilor de la cabine. Au realizat o coregrafie de excepţie, dar au ţinut să-i intimideze pe elevii lui Klopp. 53.000 de voci au strigat ”F**k you, Liverpool!”.



“F*ck you, Liverpool F*ck you” chant the Red Star Belgrade fans pre match... Seem a friendly bunch.. citeste mai mult

