Prezent la Forumul National al Asociatiilor de Pacienti, Cepoi a spus ca un raport al Comisiei Europene din 2014, arata ca, in 2013, au fost inregistrate 110.000 de decese cauzate de infectiile nosocomiale. Tot in raportul CE se mai spune ca in 2013...

9am, 24 Aprilie 2015