Conform romaniatv.net, un barbat din Hunedoara este cel mai batran angajat din Romania. Stefan Gros are 99 de ani si lucreaza cu carte de munca. Consiliul Judetean Hunedoara a premiat cel mai in varsta salariat din Romania: ciobanul Stefan Gros are 99...

Buna ziua Iasi, 6 Decembrie 2016