♦ Producţia industrială a crescut în ianuarie 2018 faţă de ianuarie 2017 cu 8,5%, cel mai bun salt de început de an din 2014 încoace.

Producţia industrială a crescut anul trecut cu 8% - cel mai bun ritm din ultimii 15 ani – şi, iată, începe un nou an cu o creştere la fel de solidă pe fondul majorării exporturilor cu aproape 16% în prima lună din an şi al reluării investiţiilor private. În aceeaşi vreme, cifra de afaceri din in­dus­trie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut în ianuarie faţă de ianuarie 2017 cu 20,7%, iar comenzile noi... citeste mai mult

