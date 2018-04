Producţia industrială a crescut în primele două luni din an cu 7%, înregistrând cel mai bun avans în primele două luni din an, an/an, din 2012 încoace.

Creşterea exporturilor cu 11% în primele două luni din an, pe fondul avansului economic solid, se vede în evoluţia producţiei industriale, care anul trecut a avut cel mai bun parcurs din ultimii 15 ani.

Industria a contribuit în 2017 cu 1,9% la creşterea eco­­no­mică de 6,9%, având un aport de 24,2% la PIB.

În primele două luni din 2018, cifra de afaceri din... citeste mai mult