Industria auto are o semnificație majoră în economia României, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică pentru anul 2017. Sursa citată plasează industria auto pe prima poziție în topul exporturilor realizate de uzinele din România. Astfel, România a exportat anul trecut mașini în valoare de 3.054 miliarde de euro produse de Dacia și Ford, la care se adaugă exporturi de 6.61 miliarde de euro pentru componente auto. În total, industria auto a exportat mașini și componente auto în valoare totală de 9.664 miliarde de euro. În plus, datele statistice arată că și producătorii de cauciucuri prezenți în România au avut un an prolific, cu exporturi de... citeste mai mult

azi, 14:55 in Auto, Vizualizari: 47 , Sursa: Automarket in