Cinci bistriteni au fost prinsi de politisti in timp ce faceau schimb valutar in zona Piata Unirii. Pe langa faptul ca barbatii s-au ales cu amenzi in valoare de 9500 lei le-a fost confiscata si suma de 140 de euro si 200 lei.Au cazut in plasa...

Bistriteanul, 12 Septembrie 2011