Individul din Dumbrăveni care a fost trimis în judecată pentru agresiuni sexuale comise pe stradă asupra unor femei are calitatea de inculpat și pentru infracțiunea de viol. Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava ne-a transmis că are în lucru un alt dosar penal în care același acuzat are calitatea de inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol. Este vorba practic de o separare a acestui dosar de viol de cele pentru care s-a dispus deja trimiterea în judecată.

Cu referire la viol, este vorba de o faptă de la începutul lunii februarie a acestui an. Mihăiță Novac, încă liber atunci, deși atacase pe stradă cel puțin cinci femei, a... citeste mai mult