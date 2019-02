Indicii socante in cazul cadavrului gasit in lacul Varsolt

Cadavrul unui copil a fost gasit azi, 3 februarie, in jurul orei 14, in lacul Varsolt, in zona cantoanelor, aproape de mal. “Azi, la ora 13.13, politistii au fost sesizati de un barbat despre faptul ca in barajul Varsolt e posibil sa fie o persoana inecata. Ajunsi la fata locului, politistii au stabilit ca tinuta corespunde cu cea a minorului plecat voluntar, in 23 noiembrie 2018, de la domiciliul bunicilor din localitatea Recea. Urmeaza a se efectua cercetari pentru stabilirea identitatii. Cadavrul va fi dus la morga , in vederea efectuarii necropsiei”, spune Maria Cristea, purtator de cuvant al IPJ Salaj.

