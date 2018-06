Indicii ROBOR isi continua cresterea

Leul a avut o evolutie stabila in perioada analizata, in care euro a stagnat in apropierea pragului de 4,66 lei, iar dolarul si francul elvetian s-au depreciat.

Cursul euro a fluctuat intre 4,6513 si 4,6582 lei, medie stabilita la sfarsitul intervalului, cand tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,657 – 4,663 lei, cu inchiderea in jurul valorii de 4,66 lei.

Media dolarului american a scazut de la 3,9770 la 3,9379 lei, pentru a incheia oerioada la 3,9589 lei, cand cotatiile din piata locala au fluctuat intre 3,943 si 3,971 lei.

Moneda elvetiana s-a miscat pe pietele internationale intre 1,151 si 1,164 franci/euro, iar cursul ei a fluctuat