Indicii ROBOR au inghetat la nivelurile de vineri. Leul se apreciaza usor Astazi, indicii ROBOR la trei, sase, noua si 12 luni au ramas la valorile anuntate de BNR, in ultima zi bancara a saptamanii trecute.

Astfel, ROBOR la trei luni este la nivelul de 3,35% pe an, ROBOR la 6 luni la 3,47% pe an, ROBOR la noua luni la 3,51%, iar ROBOR la 12 luni la 3,56%.



ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei.



