Iată de ce este bine să mănânci kiwi mai des: Este cea mai bună sursă de vitamina C Crezi sau nu, kiwi conţine o cantitate mai mare de vitamina C decât portocalele sau lămâile. După cum probabil ştii, vitamina C ajută la întărirea sistemului imunitar...

Adevarul, 27 Aprilie 2018