Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a scăzut luni, pe piaţa interbancară, la 3,26% pe an, de la 3,29% cât era vineri, reiese din datele Băncii Naţionale a României (BNR), scrie Agerpres.

Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%.

În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a coborât la 3,49% pe an faţă de 3,50%, vineri.

De asemenea, ROBOR la nouă luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de... citeste mai mult