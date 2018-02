Indicele Robor la 6 luni a ajuns la 2,42%, cel mai mare nivel din octombrie 2014

Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,09% pentru a treia zi consecutiv, dar indicele Robor la 6 luni a crescut la 2,42%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), anunta news.ro.

Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.

Vineri, indicele a stagnat la 2,09% pentru a treia zi consecutiv. Marti, acesta a urcat la 2,09%, cel mai mare nivel din 27 decembrie 2017, cand a... citeste mai mult