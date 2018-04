ROBOR la 3 luni a mai fost de 2,42% pentru ultima dată în 24 octombrie 2014, apoi a scăzut continuu, coborând sub 2% în noiembrie 2014 şi sub 1% în ianuarie 2015. În septembrie şi octombrie 2016, ROBOR la 3 luni a avut minimele sale istorice, de 0,68%, după care s-a menţinut sub 1% până în 18 septembrie 2017. În 14 noiembrie 2017, a revenit la peste 2%.

Creşterea abruptă a ROBOR este pusă pe seama unei cereri excesiv de mari de lichiditate, într-o perioadă (cum este săptămâna aceasta) în care firmele solicită băncilor fonduri suplimentare pentru a-şi plăti taxele, dar şi salariile, ziua de 25 a lunii fiind un termen important din acest... citeste mai mult