Indicele ROBOR la 3 luni a crescut azi la 3,16%

Indicele ROBOR la trei luni a crescut, marţi, la 3,12% pe an, de la 3,10%, luni, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României. Indicele ROBOR la 6 luni s-a majorat la 3,31% pe an, de la 3,30%, iar ROBOR la 9 luni a avansat la 3,45% pe an,...