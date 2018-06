Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a crescut din nou luni pe piaţa interbancară la 2,92% pe an, de la 2,90% vineri, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR).

Robor 18 iunie O valoarea similară a fost înregistrată pe 13 octombrie 2014, respectiv 2,92% pe an, iar pe 10 octombrie 2014 era de 2,94%.

Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, 19 iunie 2017, indicatorul era la 0,83% pe an.

În ceea ce priveşte indicele... citeste mai mult

