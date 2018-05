Indicele ROBOR, intr-o continua crestere ROBOR isi continua cresterea, indicele sau atingand un nou maxim in ultimii patru ani.

In functie de indicile ROBOR se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila. In ultima saptamana, de la o zi la alta, indicele ROBOR la 3 luni, a crescut de la 2,673% la 2,75%. Asta declara Banca Nationala Romana.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut la 2,88%, de la 2,87%.

Rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni, reprezentata de indicile ROBOR a crescut la 2,92%... citeste mai mult