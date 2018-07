Indicele Robor creste din nou. Romanii cu rate sunt intr-o situatie critica Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la valoarea de 3,41%, de la 3,39%, cat inregistrase vineri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

Potrivit specialistilor, indicele Robor la trei luni va continua sa creasca in acest an pana la 3,5%, ceea ce va face ca oamenii care au rate cu dobanzi variabile sa atinga un grad ingrijorator de indatorare.

Indicelui ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut si el la 3,52%, de la 3,50%. De asemenea, si... citeste mai mult