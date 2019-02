Indicele ROBOR a crescut din nou

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a crescut uşor, luni, cu 0,01 puncte procentuale faţă de valoarea de vineri, până la 3,07% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 2,99%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni tot cu 0,01 puncte procentuale, la 3,30% pe an.

ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci... citeste mai mult