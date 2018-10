Bursa de Valori Bucureşti, catalogată încă piaţă de frontieră de agenţiile de evaluare financiară, a închis pe minus cinci din cele 21 de observaţii anuale complete ale indicelui BET din 1997 încoace, adică de la lansarea acestuia încoace, potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor BVB.

De la începutul anului 2018 şi până la închiderea din 12 octombrie, indicele principal BET are plus 8,3%, ceea ce înseamnă că sunt şanse mari ca bursa de la Bucureşti să închidă pe plus anul în care furnizorul de indici globali FTSE Russell a îmbunătăţit două calificative ale pieţei locale, printre care şi cel legat de lichiditate, cea mai dureroasă rană a... citeste mai mult