Indicatorul de incredere macroeconomica a corectat marginal in noiembrie, dupa cinci luni consecutive de scadere

In luna noiembrie 2017, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0.7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior. Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale indicatorului. Astfel, indicatorul conditiilor curente a fost de 59,7 puncte, valoare in crestere cu 0,6 puncte, in timp ce indicatorul anticipatiilor a crescut cu 0,8 puncte pana la valoarea de 36,3. In ceea ce... citeste mai mult