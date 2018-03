Marti, 13 Martie, 08:25

Continuă surprizele la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells, unde mai multe nume grele au părărsit competiția în această dimineață.

În blockbuster-ul din această dimineață, Serena Williams (36 de ani), aflată la primul turneu de la revnirea în circuit, a fost învinsă în turul III al turneului californian de sora ei mai mare, Venus (37 de ani), care s-a impus în două seturi, 6-3, 6-4.

.@Venuseswilliams emerges as the winner of #VenusSerena29!

The World No. 8 defeats sister Serena Williams 6-3, 6-4 to advance to the next round of