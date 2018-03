Joi, 08 Martie, 11:27

Maria Șarapova a oferit prima reacție după ce a fost eliminată încă din primul tur de la Indian Wells. Numărul 41 WTA a cedat în fața niponei Naomi Osaka, 44 WTA, scor 4-6, 4-6.

"Am ştiut încă din primul moment când am revenit în circuit că voi fi nevoită să muncesc mult pentru a ajunge cap de serie. Necesită timp şi muncă, nu mi-e teamă.

Desigur că voiam să mă descurc cât mai bine aici, şi nu doar pentru că am triumfat de câteva ori anterior. Asta e mentalitatea mea. Sunt o fostă campioană care încearcă să joace cât mai bine.

