Horia Tecău şi Julien-Julien Rojer au părăsit, luni noapte, turneul de la Indian Wells, învinşi în optimi de cuplul spaniol format din Marc Lopez şi Feliciano Lopez.

Jucând în faţa unei tribune arhipline, perechea româno-olandeză nu a reuşit să profite de niciuna dintre cele 14 mingi de break avute, iar ibericii, mai pragmatici, s-au impus cu 6-4, 7-6(5), după un meci lung pentru proba de dublu, de o oră şi 43 de minute.

View from the booth at the doubles crowd for Lopez/Lopez vs. Rojer/Tecau. Packed. #BNPPO18 pic.twitter.com/yu9uNqKVY9

— Blair Henley (@BlairHenley) March 12, 2018 Favoriţi şase în turneul...