Marti, 13 Martie, 15:18

Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, continuă să pună presiune pe Simona Halep și se menține în cursa pentru primul loc. Wozniacki s-a calificat în optimile turneului de la Indian Wells după ce a trecut de Aliaksandra Sasnovich, locul 49 WTA, scor 6-4, 2-6, 6-3.

Pentru a recăpăta poziția de lider WTA, daneza trebuie să câștige turneului de la Indian Wells, iar Simona Halep nu trebuie să ajungă în finală. Cu toate că are șanse la locul 1, Wozniacki declară că acesta nu este un obiectiv în acest moment.

"Nu m-am simțit deloc confortabil. Nu am reusit să îmi fac jocul, nu fost ziua mea. Am încercat din... citeste mai mult