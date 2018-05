Sute de mii de fete sub cinci ani mor în fiecare an în India din cauza “discriminării invizibile”, potrivit unui studiu publicat în Lancet Global Health, scrie The Guardian.

Cercetătorii de la International Institute for Applied Systems Analysis estimează că o medie de 239.000 de fete sub cinci ani mor în fiecare an în India, respectiv 2.4 milioane într-un deceniu, din cauza discriminării de gen.

Multe dintre decese au loc din cauza neglijenţei, atât a familiei, cât şi a practicanţilor din domeniul sănătăţii, precum şi din cauza modului în care sunt alocate alimentele. Studiile au arătat că fetele din... citeste mai mult