La sediul Federaţiei Române de Fotbal a avut loc tragerea la sorţi a turneului final al Ligii de Junioare Under 15, competiţie unde este calificată şi gruparea băimăreană AS Independenţa, turneu ce va avea loc la Cluj-Napoca, pe terenurile Unirea şi Luceafărul.

Băimărencele vor face parte din Grupa A, unde mai sînt repartizate Vasas Femina Odorhei şi Navobi Iaşi.

Componenţa grupelor • Grupa A: Vasas Femina, Independenţa Baia Mare, Navobi Iaşi; Grupa B: CSŞ Târgovişte, Universitatea Alexandria, Ladies Târgu Mureş; Grupa C: CFR 1933 Timişoara, Real Craiova, Atletic Drobeta Turnu Severin; Grupa D: Olimpia Cluj-Napoca,... citeste mai mult

