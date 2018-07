„Viaţa mea era una tristă până să vin în America. Mi-am pierdut familia, am rămas singur, toată lumea din jurul meu murise. Am stat la Auschwitz un an şi două luni, iar din a doua zi nu mai aveam nume, ci doar un număr. M-au dus la un croitor care m-a...

Adevarul, 7 Octombrie 2016