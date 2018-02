În decembrie 2016, Buzărnescu se afla pe locul 671 în clasamentul mondial.

"E ceva nou, la care am visat de când eram mică. Încă de când am început să joc tatăl meu mi-a spus: . Uşor de zis, greu de făcut. Pentru mine, după toate accidentările, este un vis devenit realitate să am şansa să ajung la acest nivel şi să joc meciuri de cel mai înalt nivel", a declarat bucureşteanca în vârstă de 29 de ani pentru site-ul WTA.

În ultimele luni, românca s-a calificat pe primul tablou principal de Grand Slam (la US Open), a jucat prima finală WTA din carieră (la Hobart), a învins prima jucătoare de top 10 WTA (Jelena Os citeste mai mult

azi, 12:38 in Sport, Vizualizari: 87 , Sursa: Mediafax in