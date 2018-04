Noul nume al echipei este FCSB. Dacă până acum era abrevierea de la Fotbal Club Steaua Bucureşti, acum pur şi simplu acesta va fi numele echipei. "Eu am schimbat numele la Registrul Comerţului. Am schimbat în FCSB. Am anunţat Federaţia şi Liga....

Realitatea, 15 Februarie 2017