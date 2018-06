În premieră, un partid de dreapta susține o formațiune de stânga. Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a lansat un apel și i-a îndemnat pe membrii formațiunii să iasă, în această seară, în stradă alături de PSD.

Redăm mai jos apelul pe care liderul țărănist l-a lansat pe Facebook. „PNTCD sustine mitingul de protest impotriva abuzurilor si a statului paralel de maine!

In postarea de mai jos am anuntat decizia partidului.

