Mirel Rădoi a jucat pentru Steaua 8 ani, între 2000 și 2008, și dezvăluie că i-a fost foarte greu când a ajuns de la Extensiv în Ghencea.

"Sunt tentaţii mari şi e foarte greu să nu cazi. Important e ca totul să aibă o limită, să ştii unde să te opreşti. Şi eu am avut tentaţiile Bucureştiului şi am căzut în capcană, dar am ştiut să spun stop.

La un moment dat intevine un drum cu o bifurcaţie, dreapta sau stânga, sportul sau distracţia. Acolo, dacă nu ştii să te opreşti, poţi să eşuezi în... citeste mai mult

azi, 00:09 in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Replica in