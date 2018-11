Inca din Evul Mediu, verigheta a fost considerata un inel cu puteri magice.

Aceasta te poate ajuta sa iti salvezi casnicia, dar si sa te apere de boli, potrivit kfetele.ro.

Se spune ca pierderea sau ruperea verighetei nu este o simpla paguba, ci un avertisment de rau augur, un semn ca mariajul se poate destrama sau ca sotul ar putea muri in viitorul apropiat.

Potivit traditiei, dupa ce preotul a sfintit verigheta si ti-a pus-o pe deget, nu trebuie sa o mai dai jos niciodata, pentru ca ea iti proteajeaza dragostea si casnicia. Totusi, daca ai probleme in casnicie se spune ca este bine sa te folosesti de verigheta pentru a face ritualuri de dragoste si sanatate.

