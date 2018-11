Se spune ca fiecare dintre noi are un inger pazitor, insa acest lucru poate fi "verificat" in palma.

Daca ai o linie fina paralela cu linia vietii in palma, inseamna ca esti o persoana foarte norocoasa. Aceste linii sunt foarte rare si sunt numite "linii ale ingerului pazitor", potrivit kfetele.ro.

Persoanele ce au aceasta linie sunt persoane fericite care vad frumusetea in lucrurile marunte. Au o stare buna de sanatate.

Daca li se intampla ceva rau, aceste persoane vor supravietui cu ajutorul micilor miracole.

In plus, nu vor avea probleme financiare.

