Maria Topliceanu, o femeie din judetul Caras-Severin, surdo-muta din nastere, este pusa in fiecare an pe drum, pana la Bucuresti, daca vrea sa i se prelungeasca pensia de invaliditate... de numai 400 de lei! Si ca sa fie umilinta si mai mare, in luna...

Buna ziua Iasi, 7 Noiembrie 2016