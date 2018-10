Daca ai probleme cu somnul, acesta este amestecul care face adevarate minuni pentru tine.

In plus, acest amestec previne durerile de cap si iti creste imunitatea.

Ingrediente

1 lingurita de sare de mare nerafinata

5 lingurite de zahar brun

Amesteca cele doua ingrediente intr-un recipient de sticla.

Consuma aceasta combinatie puternica inainte de a merge la somn. Ia o cantitate mica si pune-o sub limba. Lasa sa se dizolve incet. Repeta in fiecare seara.

Aceasta combinatie:

- Lupta cu insomnia

-... citeste mai mult