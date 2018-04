Luni, 16 Aprilie, 17:26

Eliminată din Ligă pentru al treilea an la rând în sferturi, Barcelona are șanse mari de a se revanșa în fața fanilor în campionat, pe care îl conduce cu autoritate cu 6 etape înainte de final.

Catalanii au 82 de puncte, cu 11 mai multe decât urmăritoarea Atletico Madrid. Echipa blaugrana e neînvinsă în acest sezon, dar mai are nevoie de câteva victorii pentru a-și securiza titlul.

Totuși, printr-o împrejurare incredibilă, Barcelona poate rata titlul din La Liga fără să piardă vreun meci tot sezonul!

Acest lucru s-ar putea realiza dacă Atletico își câștigă toate meciurile până la final, iar Barcelona face mai multe egaluri în... citeste mai mult