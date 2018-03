Miercuri, 14 Martie, 13:16

Dinamo se înscrie și ea pe lista cluburilor din România care au avut ocazia să transfere jucători ieftini, care ulterior au ajuns să joace la echipe de renume mondial și să valoreze zeci de milioane de euro.

Impresarul Florin Manea a dezvăluit că în urmă cu 5 ani l-a propus la Dinamo pe mijlocașul central Matias Vecino, care acum evoluează pentru Inter Milano.

"În afară de Vaslui, unde am adus mulţi jucători, am colaborat foarte bine şi cu Dinamo. Îl cunosc foarte bine pe domnul Negoită, i-am vorbit despre strategii şi despre ceea ce ar trebui să facă. La Dinamo sunt multe capete pentru a se lua o decizie. Am fost la ei cu un grafic şi se... citeste mai mult