Cântăreaţa, care are o avere de peste o jumătate de miliard de dolari, a recunoscut că are acasă o replică din bronz a mâinii lui Rene Angelil, care s-a stins în 2016, după o lungă luptă cu cancerul.

"Înainte să urc pe scenă sau să mă pun la culcare, îi strâng mâna şi am senzaţia că este cu mine. A lăsat un gol imens în urma sa şi încerc să îmi alin durerea aşa cum pot”, a declarat cântăreaţa.

„Îi strâng mâna soţului şi bat cu ea în lemn în fiecare seară. Chiar dacă a murit, eu încă mai vorbesc şi mă sfătuiesc... citeste mai mult

