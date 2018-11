Studiile din ultimii ani au aratat ca o dieta bogata in fibre si cereale integrale ar putea ajuta la mentinerea unei mase corporale scazute.

O felie de paine cu unt ofera organismului 4,1 grame de proteine, adica 7,3% din doza zilnica de proteine recomandata.

În plus, painea cu contine are si vitamian D, calciu, vitaminele B6 si B12, fier si zinc.

Cu toate acestea, daca ai probleme cu kilogramele in plus, ar trebui sa eviti painea cu unt, conform livestrong.com.

citeste mai mult

acum 51 min. in Life, Vizualizari: 18 , Sursa: Antena 3 in