În oul de prepelita este mai putin colesterol decat in oul de gaina (oul de prepelita are 1,4 % colesterol in timp ce oul de gaina are 4%.

Cu 5 oua de prepelita baute dimineata pe stomacul gol uiti de foame si iti completezi alimentatia cu vitamine esentiale si proteine de cea mai buna calitate.

In actiunea de control a greutatii si pentru sustinerea procesului de slabire folositi aceasta dieta datorita urmatoarelor proprietati ale oului de prepelita:

- reduce pofta de mancare – datorita continutului optim de proteine de cea mai buna calitate (te ajuta sa... citeste mai mult