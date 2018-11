Ceasul central uman se regleaza in funcţie de intensitatea luminii si coordoneaza ceasurile celulare in tot organismul, explica cercetatorii.

Consumul unui espresso dublu sau echivalentul sau in cofeina cu trei ore inainte de ora obisnuita a culcarii intarzie cu 40 de minute ciclul natural al somnului, se arata intr-un studiu.

In timpul ciclului circadian de 24 de ore, nivelurile de melatonina din sange cresc pentru a semnala inceputul perioadei... citeste mai mult