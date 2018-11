Numai o luna de abstinenţa de alcool are efecte incredibile asupra organismului, potrivit unui studiu realizat in Marea Britanie.

Doar patru saptamani in care alcoolul nu face parte din „meniu” scad tensiunea si colesterolul si vindeca ficatul.

In plus, scade riscul de cancer si diabet.

Studiul, realizat de Royal Free Hospital, a concluzionat ca grasimea de la nivelul ficatului, extrem de periculoasa, scade cu 40%, si, chiar fara modificari alimentare, se pot pierde in greutate aproximativ trei kilograme.

citeste mai mult